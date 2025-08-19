FC Inter 1908
Con il nuovo corso Inter targato Chivu, una nuova vita calcistica è in arrivo anche per Davide Frattesi, nei mesi scorsi a un passo dall'addio
Marco Macca Redattore 

Con il nuovo corso Inter targato Chivu, una nuova vita calcistica è in arrivo anche per Davide Frattesi, nei mesi scorsi a un passo dall'addio e ora candidato a recitare un ruolo da protagonista. Scrive Tuttosport:

"A tal proposito, sembra ormai sfumato anche l’eventuale passaggio di Davide Frattesi al Newcastle (che a centrocampo ha appena acquistato per 45 milioni Jacob Ramsey dall'Aston Villa). L’ex Sassuolo piace sicuramente agli inglesi, ma viene ritenuto un innesto potenzialmente devastante da Chivu e una sorta di nuovo acquisto da parte dei dirigenti dell’Inter".

"Solo pochi mesi fa Frattesi era pronto per fare le valigie, mentre adesso vuole restare a Milano e prendersi quella maglia da titolare che con Inzaghi non ha mai realmente indossato; motivo per cui a settembre potrebbe anche firmare il prolungamento del contratto – da 2.8 a 3.4 milioni – con i nerazzurri fino al 2029 (sempre che dall'Inghilterra non arrivi un assegno da 40-45 milioni)".

(Fonte: Tuttosport)

