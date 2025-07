In casa Inter si lavora in maniera frenetica alle uscite, con tanti nomi in procinto di lasciare Milano e i nerazzurri

Marco Macca Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 12:16)

In casa Inter si lavora in maniera frenetica alle uscite, con tanti nomi in procinto di lasciare Milano e i nerazzurri. Fra questi anche Mehdi Taremi, che non ha convinto nella sua prima stagione in Italia e che sarebbe stato offerto al Fenerbahce.

Scrive Il Giorno:

"Non è un esubero, ma è comunque in uscita Asllani. Il Betis è sulle sue tracce, il centrocampista vorrebbe restare in A, se non proprio all’Inter. Lo stesso vale per Taremi, offerto al Fenerbahçe, a cui Chivu preferirebbe un giocatore in grado di saltare l’uomo. Di ieri la notizia dell’accordo tra i gialloblù (allenati da Mourinho) e il PSG per Asensio, a cui i nerazzurri avevano pensato a gennaio".

(Fonte: Il Giorno)