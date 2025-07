L'obiettivo dell'Inter in questo mercato è anche quello di rinnovare il reparto difensivo. Se Leoni è la prima opzione per rinforzare la difesa di Chivu , non è facile convincere il Parma a cedere il gioiello. Per questo in casa nerazzurra non vogliono farsi trovare impreparati.

"Per questo l’Inter si è guardata intorno, cautelandosi con almeno un paio di alternative. La prima pista conduce a Koni de Winter, 23enne belga del Genoa che conosce la Serie A e che il ds Piero Ausilio segue da tempo: di lui, Inter e Genoa hanno parlato durante la chiusura dell’affare Valentin Carboni, per la fattibilità dell’operazione non ci sono controindicazioni, con 25-30 milioni De Winter potrebbe traslocare a Milano. L’altra strada porta in Olanda, a David Hancko. Siamo su un profilo diverso da quelli di Leoni e De Winter, perché lo slovacco del Feyenoord a dicembre compirà 28 anni e ha sulle spalle una discreta esperienza nelle coppe. Quello che non cambia è il costo del cartellino, che oscilla sempre tra i 25 e i 30 milioni. Ovvero la cifra che l’Inter ha messo in conto di investire per rifarsi il trucco davanti a Sommer, finanziandola grazie alle uscite in altri reparti. Dovesse arrivare un’offerta monstre per Bisseck, poi, il denaro da reinvestire crescerebbe, ma questo è un altro discorso. Staremo a vedere", scrive La Gazzetta dello Sport.