5 mln di ingaggio a stagione + bonus. Questo l'accordo che Ademola Lookman avrebbe trovato con l'Inter secondo quanto riporta a SI l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. "Credo che a 45+5 di bonus l'Inter chiuderebbe l'operazione. L'Atalanta non vuole andare per le lunghe e la promessa dei 40 mln fatta agli agenti non c'è. Se la trattativa andasse per sfinimento potrebbe inserirsi l'Atletico Madrid che deve prima però fare una cessione. Si rischia che il club spagnolo possa riuscire a fare una cessione nei prossimi giorni e vada sul giocatore. Lui ha dato priorità all'Inter che deve trovare però le risorse per accelerare", ha spiegato il giornalista.

La proposta dell'Inter di oggi, arrivata tramite una telefonata, è di 40 mln in prestito per obbligo di riscatto. Il club nerazzurro si fa forte della promessa di uscita fatta ai procuratori dal club bergamasco ma non ci sarebbe una cifra decisa e prestabilita. 50 mln è la richiesta dei Percassi. L'attaccante è stato proposto a tante squadre, non solo all'AM, ma anche al Barcellona che però non lo ha preso in considerazione, aggiungono da Sportitalia.