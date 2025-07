I nerazzurri sono pronti a ritoccare ulteriormente la proposta da presentare all'Atalanta per l'attaccante nigeriano

Prosegue la trattativa Lookman: l'Inter, dopo essersi scontrata con le resistenze dell'Atalanta, è pronta a rilanciare, e in settimana sono attesi nuovi sviluppi. I nerazzurri sono disposti ad alzare la cifra e a modificare la formula dell'operazione pur di assicurarsi l'attaccante nigeriano, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Occhio alla prossima settimana, perchè da martedì in poi si apriranno i giorni chiave dell'affare dell'estate: Inter e Atalanta si rivedranno, e i dirigenti di viale della Liberazione alzeranno l'offerta".