"L’affare Tomas Perez procede, ma manca ancora la fumata bianca. Ieri, infatti, c’è stato un nuovo incontro con Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, che ha concluso la sua missione milanese. Il club argentino ha fatto un rilancio chiedendo 8 milioni di euro contando anche i bonus. Tocca all’Inter ora decidere se chiudere i giochi, accettando una spesa leggermente superiore. Classe 2025, Perez sarebbe un investimento per il futuro, perfettamente in linea con le direttive di Oaktree che ha ormai spostato il focus sui giovani. Si tratta di un centrocampista centrale di ottime prospettive che avrebbe la possibilità di far parte della squadra Under 23 che il club nerazzurro è intenzionato a varare nella prossima stagione.