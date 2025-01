Qui in città, giusto per trattare con l’Inter, è arrivato i il presidente del club di Tomas, Ignacio Astore. È tornato in patria senza accordo definitivo: manca ancora un milioncino di bonus, ma c’è la convinzione di chiudere massimo all’inizio della prossima settimana. I nerazzurri hanno offerto 7 totali tra parte fissa e variabile, i rossoneri di Rosario ne vorrebbero uno in più per il gioiellino che tutti chiamano affettuosamente “Mata”, cespuglio.