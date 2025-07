L'attesa dell'Inter sul mercato non riguarda soltanto il fronte entrate. Da settimane ormai si lavora per trovare una sistemazione a Mehdi Taremi, con la sponda favorevole del suo entourage che lo sta proponendo in giro per l'Europa. Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sul tema:

"Se il fronte Lookman si scalda, l’Inter non può comunque trascurare la necessità di piazzare i suoi esuberi. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per indirizzare la “pratica” Taremi. L’iraniano, infatti, è dato di rientro in Italia sabato, dopo i giorni di vacanza supplementari concessi dal club. È stato già informato che non c’è più posto per lui e lo ha accettato, a condizione, però, di trovare sistemazione in Europa. Cinque squadre hanno manifestato il proprio interesse: Fulham, Leeds, Nottingham Forest, West Ham e Besiktas. Taremi vorrebbe dare precedenza alla Premier. L’Inter ha fissato un prezzo: 8-10 milioni con cui incrementare il tesoretto per dare l’assalto a Leoni".