L'edizione odierna de Il Messaggero riporta una clamorosa indiscrezione, che si inserisce in questo intensissimo mercato allenatori di questi giorni e che coinvolge anche il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, il cui futuro è già in dubbio dopo le recenti voci e parole. Nello specifico, il quotidiano parla di un interesse della Juventus in caso Conte decidesse, come sembra, di restare a Napoli per un'altra stagione. Si legge: