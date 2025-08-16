Nelle ultime ore l'Atalanta ha avuto contatti per il giocatore polacco

Secondo quanto riporta Matteo Moretto , nelle ultime ore l'Atalanta ha avuto contatti per Nicola Zalewski . Il club bergamasco studia una prima offerta ufficiale da presentare all'Inter per il terzino polacco.

Fabrizio Romano sottolinea come le trattative sono iniziate con il giocatore dopo che l'Inter ha esercitato l'opzione di acquisto da 6 milioni di euro a giugno, riscattandolo dalla Roma. L'affare è in corso, ora dipende dal club nerazzurro e dal giocatore. Zalewski è sbarcato a Milano a febbraio, le sue buone prestazioni hanno convinto l'Inter a riscattarlo dalla Roma.