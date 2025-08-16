Secondo quanto riporta Matteo Moretto, nelle ultime ore l'Atalanta ha avuto contatti per Nicola Zalewski. Il club bergamasco studia una prima offerta ufficiale da presentare all'Inter per il terzino polacco.
Clamoroso Romano: “Atalanta su Zalewski, pronta già l’offerta ufficiale per l’Inter”
Nelle ultime ore l'Atalanta ha avuto contatti per il giocatore polacco
Fabrizio Romano sottolinea come le trattative sono iniziate con il giocatore dopo che l'Inter ha esercitato l'opzione di acquisto da 6 milioni di euro a giugno, riscattandolo dalla Roma. L'affare è in corso, ora dipende dal club nerazzurro e dal giocatore. Zalewski è sbarcato a Milano a febbraio, le sue buone prestazioni hanno convinto l'Inter a riscattarlo dalla Roma.
