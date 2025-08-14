"L’Inter continua ad attendere evoluzioni in merito alla vicenda Lookman, ma l’Atalanta continua a non aprire alla cessione del nigeriano e non ci sono stati contatti tra le parti negli ultimi 10 giorni.

Per questo motivo, i nerazzurri stanno pensando anche a un cambio di strategia: viste le risposte positive di Esposito e Bonny, oltre che il fatto che diversi giocatori possono ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 proposto da Chivu (da Zielinski a Frattesi, passando per Sucic, Mkhitaryan e Zalewski), Marotta e Ausilio stanno ragionando su un altro tipo di innesto.