Arrivano notizie clamorose in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. A riferirle è Ivan Zazzaroni

Arrivano notizie clamorose in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. A riferirle è Ivan Zazzaroni, secondo cui il club bergamasco avrebbe deciso di dichiarare il calciatore nigeriano incedibile, rigettando l'offerta dei nerazzurri: "Lookman, the end. L'Atalanta ha appena ufficializzato l'incedibilità di Lookman", scrive il giornalista. Ecco il post Instagram: