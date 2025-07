Oggi scade clausola Dumfries: il retroscena sul Barcellona e l’idea dell’Inter da domani

"Salvo sorprese dell’ultimissima ora, le magie di Denzel Dumfries a Barcellona rimarranno incastonate nella notte del 30 aprile scorso. La doppietta spettacolare dell’esterno olandese (con tanto di rovesciata) e l’assist a Thuram avevano lanciato l’Inter in fuga nel 3-3 della semifinale di andata Champions incantando tutti, ma proprio tutti, Barça compreso. Tanto da spingere i blaugrana a ragionare sull’opportunità di sfruttare la clausola da 25 milioni inserita nell’ultimo rinnovo di Dumfries, da 4 milioni a stagione fino al 2028: i campioni di Spagna hanno valutato l’opzione, sull’ipotesi si è messo in moto il super agente Jorge Mendes cui Denzel si è appoggiato negli ultimi tempi, ma non hanno affondato il colpo. L’olandese è destinato a proseguire in nerazzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Dumfries è destinato a rimanere all'Inter e dovrà cimentarsi in un ruolo leggermente diverso visto che a centrocampo si giocherà a 4 e non più a 5. In più è arrivato Luis Henrique come diretto concorrente per il ruolo di laterale destro. "In questi giorni l’Inter si è avvicinata alla scadenza della clausola con relativa tranquillità, anche perché non ha ricevuto segnali particolari dal giocatore. Logico che se più avanti dovessero arrivare offerte all’altezza il club le ascolterebbe, come è altrettanto logico ipotizzare che scollinata la deadline dei 25 milioni è difficile qualcuno possa farsi avanti alle stesse cifre", chiosa la Rosea.