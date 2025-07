In casa Inter, il tempo scorre verso una data chiave: il 15 luglio. Entro quel giorno, la clausola di Denzel Dumfries è aggredibile

In casa Inter, il tempo scorre verso una data chiave: il 15 luglio. Entro quel giorno, la clausola rescissoria di Denzel Dumfries – definita da molti una vera e propria mannaia – resterà attiva, aprendo la porta a un possibile addio.

Un’uscita che cambierebbe profondamente le strategie di mercato dei nerazzurri. A prescindere dalla volontà del club, il destino dell’esterno olandese potrebbe essere deciso da un bonifico proveniente da Manchester o da Barcellona, pronte a valutare il colpo in extremis.

Intanto, a Milano ci si prepara a ogni scenario. Con Dumfries ancora in rosa, Chivu potrà contare su un uomo chiave per la fascia destra. Senza, sarà necessario intervenire subito, pur tenendo conto delle alternative interne: Matteo Darmian, jolly prezioso già ben collaudato, e Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia per 24 milioni e con il potenziale per diventare protagonista. Ma nel caso in cui l’olandese dovesse partire, all’Inter servirebbe comunque un altro esterno di livello.

L'impatto a bilancio dell'eventuale addio di Dumfries — Lo svela Calcio e Finanza. Partendo dai dati ufficiali a disposizione, il valore netto di Dumfries a bilancio era pari a poco più di 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2024 (quando il contratto era in scadenza a giugno 2025).

A fine novembre dello scorso anno è arrivato il rinnovo al 30 giugno 2028 – con l’inserimento della clausola – che ha portato così il valore netto al 30 giugno 2025 a circa 1,8 milioni di euro. Dunque, in caso di cessione in questa sessione di mercato per 25 milioni, la plusvalenza per l’Inter ammonterebbe a circa 23,2 milioni di euro.

Non solo. L’effetto sui conti della stagione sarebbe addirittura superiore, dal momento in cui l’Inter risparmierebbe anche sulla quota di ammortamento da circa 600mila euro e sullo stipendio lordo da oltre 5,2 milioni di euro, per un impatto complessivo – plusvalenza compresa – da 29 milioni di euro circa.