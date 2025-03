Le scelte di formazione anti-Udinese

Per il resto contro i friulani spazio, per quanto possibile, ai titolarissimi, con i co-titolari pronti invece per il successivo impegno con i rossoneri. Carlos Augusto prenderà il posto dello squalificato Bastoni, con Pavard sul centro destra e Acerbi a completare il trittico arretrato davanti a Sommer, mentre i recuperati Darmian e Dimarco agiranno sulle rispettive fasce. Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella completeranno la cerniera del centrocampo. Out, oltre al capitano, Zielinski e Dumfries, con l’esterno che col permesso della società sta svolgendo le terapie in Olanda. In panchina riecco infine De Vrij e Zalewski, col polacco che oggi svolgerà la rifinitura totalmente in gruppo (ieri aveva lavorato per la maggior parte dell’allenamento con i compagni di squadra e non nella totalità della sessione)”, si legge.