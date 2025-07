All’uscita dalla sede dell’Inter, i dirigenti del Club Brugge, arrivati a Milano per parlare della trattativa per Aleksandar Stankovic

All’uscita dalla sede dell’Inter, i dirigenti del Club Brugge, arrivati a Milano per parlare della trattativa per Aleksandar Stankovic, non sono voluti scendere nei dettagli dei colloqui avuti con la società nerazzurra. Ecco le loro parole ai giornalisti presenti:

“La trattativa per Stankovic? No comment. Non rilasceremo alcun commento a riguardo. Capiamo che in Italia commentate certe trattative, ma noi siamo belgi e agiamo diversamente. Jashari-Milan? Anche in questo caso non rilasceremo alcun commento. Se è stato un buon incontro quello con l’Inter? Sono molto professionali”.