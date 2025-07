E' fatta per Richi Agbonifo all’Inter U23. L’esterno classe 2006, come conferma Matteo Moretto, sta sostenendo le visite mediche

E' fatta per Richi Agbonifo all’Inter U23. L’esterno classe 2006, come conferma Matteo Moretto, sta sostenendo le visite mediche. Trasferimento a titolo definitivo dal Verona per circa un milione di euro e contratto di 5 anni al ragazzo. In serata sono previste le firme.

Agbonifo è stato grande protagonista nella stagione Primavera che ha visto l'Inter laurearsi campione d'Italia. L'esterno offensivo ha segnato 13 gol e fornito 11 assist, finendo per essere eletto nella top 11 stagionale. Per altro Agbonifo ha segnato in entrambe le sfide contro l'Inter di Zanchetta, segnando un grandissimo gol nella partita di Verona, poi vinta in rimonta dall'Inter per 4-1.