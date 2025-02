Non solo Sucic, CorSport: “Inter, colpi in tutti i reparti: questi due già sicuri”

Non solo Petar Sucic, l’Inter farà sicuramente almeno altri due colpi di mercato in estate: ne ha parlato così il Corriere dello Sport

“In ogni caso, il prossimo mercato tornerà a vedere un’Inter particolarmente attiva. Si interverrà in tutti i reparti, procedendo sulla linea di un ringiovanimento della rosa. Il prossimo anno non ci saranno Arnautovic e Correa, che hanno il contratto in scadenza e a cui non verrà proposto un rinnovo, seppure, per quanto riguarda l’austriaco, l’Inter avrebbe un’opzione per prolungare. Significa che alla Pinetina arriverà almeno un nuovo attaccante. Ancora da individuare un obiettivo preciso, ma ragionando sulle necessità servirebbe un elemento dotato di uno contro uno e dribbling.