Per quanto siano alte le cifre emerse del pacchetto che consentirebbe ad un club di contrattualizzare il canadese (tra bonus alla firma, ingaggio, e commissioni) sarebbero comunque numeri decisamente convenienti per chi sta cercando un attaccante con qualità in fase di palleggio ed in grado di proporsi come alternativa di livello non dissimile rispetto a quello di Lautaro Martinez e Thuram: due che nelle volontà nerazzurre, ed al netto di offerte imponderabili, dovrebbero essere blindati anche per la prossima stagione”, si legge.