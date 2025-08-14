Come risulta a FCInter1908.it, infatti, nelle ultime riunioni tra dirigenza e allenatore è emersa la volontà di rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu con un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle dei calciatori presenti attualmente. Un calciatore capace di giocare sia in un centrocampo a due, sia in un centrocampo a tre, e che possa garantire più filtro rispetto a quello mostrato nelle amichevoli prestagionali. Senza contare i continui problemi fisici evidenziati da Calhanoglu negli ultimi mesi, che nessuno, nell'ambiente nerazzurro, vuole sottovalutare. Ecco dunque nascere l'idea Koné, fortissima, che però necessita di spazio. Lì in mezzo, infatti, anche numericamente va liberata almeno una casella.