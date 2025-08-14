Da Lookman a Koné. Una virata potente, netta, che segna un cambio di strategia nel mercato dell'Inter. Lo stallo nella trattativa con l'Atalanta per l'attaccante anglo-nigeriano ha convinto la dirigenza nerazzurra a guardare altrove.
calciomercato
FCIN1908 / Inter, ecco come nasce l’idea Kone: 2 motivi. Sondato anche un altro profilo
Come risulta a FCInter1908.it, infatti, nelle ultime riunioni tra dirigenza e allenatore è emersa la volontà di rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu con un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle dei calciatori presenti attualmente. Un calciatore capace di giocare sia in un centrocampo a due, sia in un centrocampo a tre, e che possa garantire più filtro rispetto a quello mostrato nelle amichevoli prestagionali. Senza contare i continui problemi fisici evidenziati da Calhanoglu negli ultimi mesi, che nessuno, nell'ambiente nerazzurro, vuole sottovalutare. Ecco dunque nascere l'idea Koné, fortissima, che però necessita di spazio. Lì in mezzo, infatti, anche numericamente va liberata almeno una casella.
Il francese della Roma, 24 anni, non è il solo profilo al vaglio della dirigenza dell'Inter: secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, Ausilio avrebbe fatto qualche telefonata anche in Arabia (dove gioca Franck Kessié, vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri) con la prospettiva di imbastire una trattativa dai costi decisamente più contenuti. Al momento, però, tutta l'attenzione è su Koné, un'idea avanzata con prepotenza questo pomeriggio. Da Lookman a Koné: lo stallo con l'Atalanta ha spinto l'Inter a una virata potente.
