Contatti Milan-Fabbian: l’Inter lo aveva ceduto a queste cifre e condizioni

Giovanni Fabbian è nel mirino del Milan, contatti in corso tra le parti: l’Inter lo aveva ceduto a queste cifre e condizioni

Alessandro Cosattini Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 14:20)

Giovanni Fabbian è nel mirino del Milan. Contatti in corso tra le parti, il club rossonero vuole il centrocampista ex Inter. Si parla di 14-15 milioni come possibile proposta sul tavolo per il giocatore. Ma a che condizioni lo aveva ceduto l’Inter?

Questa estate l’Inter ha deciso di non esercitare la ‘recompra’. Fino al 30 giugno, i nerazzurri avevano la possibilità di riacquistare il calciatore per 12 milioni di euro, ma non lo hanno fatto. Era il mese di agosto del 2023 quando il Bologna acquistò Fabbian lasciando però ai nerazzurri la possibilità di riportarlo a casa al termine della stagione 2024/25. Un’opzione scaduta proprio quest’estate.

Come evidenziato da calcioefinanza.it, “secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, al 1° luglio 2023 il valore netto di Fabbian era pari a 250mila euro circa. La cifra di cessione non è nota, ma la plusvalenza – che emerge dalla voce “Risconto plusvalenze da cessione diritti pluriennali calciatori” – è pari a poco più di 4,1 milioni di euro”, si legge.