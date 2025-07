Il club di Istanbul ha iniziato a muoversi per il centrocampista, chiedendo informazioni alla società nerazzurra. L’Inter non ha chiuso alla possibilità di una cessione, ma ha chiarito che eventuali trattative dovranno svolgersi alle sue condizioni.

In Turchia il ritorno del capitano della nazionale è affare nazionale, bisogno patriottico. Per questo il Gala formalizzerebbe velocemente l’accordo con Hakan, ma non è abituato a spendere troppo per i cartellini dei giocatori, anche quelli più strategici. Dal proprio lato del fiume, invece, l’Inter deve difendere un piccolo patrimonio che ha 31 anni e scadenza 2027.