FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Corriere Bergamo – Lookman: Atalanta, Fulham e Inter, incastro di mercato. E c’entra Taremi

calciomercato

Corriere Bergamo – Lookman: Atalanta, Fulham e Inter, incastro di mercato. E c’entra Taremi

Inter Taremi
L’Atalanta accelera per Rodrigo Muniz e punta a chiudere nelle prossime ore. Una mossa che potrebbe sbloccare la trattativa con l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Corriere Bergamo – Lookman: Atalanta, Fulham e Inter, incastro di mercato. E c’entra Taremi- immagine 2
MILAN, ITALY - JULY 10: FC Internazionale unveil signing Mehdi Taremi at Inter Headquarters on July 10, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L’Atalanta accelera per Rodrigo Muniz e punta a chiudere nelle prossime ore. Una mossa che potrebbe sbloccare la trattativa con l'Inter per Lookman. Con il Leeds ormai defilato dalla corsa, i nerazzurri di Bergamo hanno via libera per affondare l’offerta: sul tavolo circa 43 milioni di euro.

Lookman
Getty Images

Come sottolinea il Corriere di Bergamo, il Fulham ne chiede 45 ma intanto è in pressing per Taremi, in uscita dall’Inter, che a breve potrebbe rilanciare l’offerta a 50 milioni per Lookman. "Un triangolo Bergamo-Londra-Milano a effetto domino", sottolinea il quotidiano.

(Corriere Bergamo)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA