L’Atalanta accelera per Rodrigo Muniz e punta a chiudere nelle prossime ore. Una mossa che potrebbe sbloccare la trattativa con l'Inter per Lookman. Con il Leeds ormai defilato dalla corsa, i nerazzurri di Bergamo hanno via libera per affondare l’offerta: sul tavolo circa 43 milioni di euro.
Corriere Bergamo – Lookman: Atalanta, Fulham e Inter, incastro di mercato. E c’entra Taremi
Come sottolinea il Corriere di Bergamo, il Fulham ne chiede 45 ma intanto è in pressing per Taremi, in uscita dall’Inter, che a breve potrebbe rilanciare l’offerta a 50 milioni per Lookman. "Un triangolo Bergamo-Londra-Milano a effetto domino", sottolinea il quotidiano.
(Corriere Bergamo)
