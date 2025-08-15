(Corriere Bergamo)

La trattativa per Ademola Lookman , al momento ferma, resta però in cima ai pensieri dell’Inter, tutto è rimandato a dopo Ferragosto. I nerazzurri sperano che il possibile “scambio” Taremi-Muniz possa convincere l’Atalanta a liberare l’attaccante nigeriano, fermo da due settimane e allenatosi sempre in solitaria.

Come sottolinea il Corriere di Bergamo, Marotta potrebbe arrivare a sborsare 50 milioni con bonus per esaudire un desiderio che sta diventando anche un’esigenza. "L’Inter infatti ha appena perso sul mercato Leoni. Adesso il club di Marotta, per accontentare i tifosi, potrebbe quindi fare all-in sul nigeriano. «La società vuol fare le cose per bene», ha detto l’altro ieri il presidente Percassi ai tifosi, dettando tempi, valori e modi. Anche per le multe che arriveranno dopo due settimane di assenza ingiustificata del suo attaccante".