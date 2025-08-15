La trattativa per Ademola Lookman, al momento ferma, resta però in cima ai pensieri dell’Inter, tutto è rimandato a dopo Ferragosto. I nerazzurri sperano che il possibile “scambio” Taremi-Muniz possa convincere l’Atalanta a liberare l’attaccante nigeriano, fermo da due settimane e allenatosi sempre in solitaria.
Corriere Bergamo – Atalanta, più di un nome per sostituire Lookman. La mossa di Marotta
Come sottolinea il Corriere di Bergamo, Marotta potrebbe arrivare a sborsare 50 milioni con bonus per esaudire un desiderio che sta diventando anche un’esigenza. "L’Inter infatti ha appena perso sul mercato Leoni. Adesso il club di Marotta, per accontentare i tifosi, potrebbe quindi fare all-in sul nigeriano. «La società vuol fare le cose per bene», ha detto l’altro ieri il presidente Percassi ai tifosi, dettando tempi, valori e modi. Anche per le multe che arriveranno dopo due settimane di assenza ingiustificata del suo attaccante".
"L’Atalanta avrebbe anche già più di un nome per sostituire Lookman. C’è Diego Moreira, l’esterno sinistro dello Strasburgo che vale 30 milioni, sempre in cima alla lista. Al secondo posto, Nene Dorgeles, attaccante maliano classe 2002 dal 2021 al Salisburgo, 15 gol e 8 assist nella passata stagione, che vale 20 milioni. Infine, si monitora il 22enne britannico Rowe, 4 gol e 3 assist nell’ultima stagione in Ligue1 con il Marsiglia di De Zerbi, quotato circa 25 milioni".
