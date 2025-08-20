Lontano dal gruppo, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi, per lui 3 possibili scenari

Gianni Pampinella Redattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 11:02)

Lontano dal gruppo, Ademola Lookman ha ricominciato ad allenarsi. Non con i compagni, ma con un preparatore, indossando di nuovo la maglia nerazzurra che aveva abbandonato sui social giorni fa quando l'Atalanta aveva fatto muro all'offerta dell'Inter.

Come riporta il Corriere di Bergamo, il giocatore ieri è arrivato alle 9, d’improvviso, perché la società fino all’ultimo non aveva la certezza che si sarebbe presentato. "Certo, il suo entourage aveva fatto sapere che la trattativa con l’Inter era saltata, ma ormai erano due settimane che Lookman collezionava assenze ingiustificate tra il resort in Portogallo e la casa a Londra".

"Quando però l’attaccante si è reso conto che l’intesa trovata con l’Inter era di colpo diventata carta straccia, ha deciso di fare in fretta i bagagli per tornare al club con cui è sotto contratto fino a giugno 2027. Preso atto del ritorno, a Lookman è stato indicato il percorso a Zingonia da qui al 2 settembre".

"Tra la rottura di Lookman con l’Atalanta e il suo ritorno a Zingonia però è successo un fatto. L’Atalanta dall’Inter ha acquistato Zalewski. Questa operazione, 17 milioni nelle casse di Marotta, faceva presupporre uno scenario che ora sembra tramontato. Ovvero, che le parti avessero ricominciato a dialogare e l’Inter, anche grazie ai soldi guadagnati dall’esterno, potesse rilanciare per il nigeriano".

"Ora restano in piedi altri due scenari. I dialoghi tra i due club sono effettivamente ricominciati, l’operazione Zalewski ha fortificato i buoni rapporti tra Atalanta e Inter che, felice della maxi plusvalenza (10 milioni in due mesi), ha mollato Lookman, lasciando ai bergamaschi un giocatore sempre decisivo negli ultimi anni. In questo caso, il nigeriano sconterà il castigo e dal 3 settembre tornerà a disposizione. Anche perché Marotta potrebbe aver mollato Lookman per tornare su Ederson, il centrocampista brasiliano corteggiato già a inizio mercato. Terzo scenario: lo strappo è troppo grande da ricucire, la società attende offerte dall’estero da qui a due settimane per cederlo e monetizzare".

(Corriere di Bergamo)