Il club bergamasco non si schioda dalla prima richiesta di 50 milioni per Lookman. L'assist all'Inter potrebbe arrivare proprio dal giocatore.

"L’Atalanta è in attesa di un rilancio dell’Inter, che dovrà colmare il gap da 10 milioni tra offerta (40) e richiesta dei bergamaschi (50), che fanno muro, decisi a non elargire sconti. Questa operazione potrebbe portare poi un effetto domino sui prossimi attaccanti in entrata. Prima di reinvestire il maxi tesoretto, l’Atalanta aspetta che si definisca il futuro del nigeriano, pronto anche a rinunciare a parte del futuro stipendio (4,5 milioni a stagione per cinque anni) per consentire all’Inter di arrivare in tempi più rapidi ai 50 milioni", scrive il Corriere di Bergamo.