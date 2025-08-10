L’Atalanta, prima di muoversi concretamente sul mercato in entrata, deve sciogliere il nodo Ademola Lookman. Come riporta il Corriere di Bergamo, dal Portogallo l'attaccante nigeriano ha fatto sapere di non essere interessato all’offerta dell’Arsenal, disponibile a versare 52 milioni.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Corriere Bergamo – Lookman, no all’Arsenal: vuole solo l’Inter. Nei prossimi giorni…
calciomercato
Corriere Bergamo – Lookman, no all’Arsenal: vuole solo l’Inter. Nei prossimi giorni…
Dal Portogallo l'attaccante nigeriano ha fatto sapere di non essere interessato all’offerta dell’Arsenal
"Vuole solo l’Inter il nigeriano, che presto potrebbe ricevere una multa salata per la mancata risposta senza giustificazioni alle convocazioni a Zingonia. Nei prossimi giorni, si capirà se l’Inter sia disponibile a rilanciare avvicinandosi ai 50 milioni".
(Corriere Bergamo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA