Sembra essere definitivamente giunta al termine quella che è davvero stata una telenovela tra Hakan Calhanoglu e i club turchi: il centrocampista aveva il desiderio di tornare in patria, ma all'Inter non è mai arrivata un'offerta concreta. Spiega il Corriere della Sera: "«Hakan Calhanoglu giocherà nell’Inter il prossimo anno» ha dichiarato Gordon Stipic , l’agente del regista nerazzurro che oggi, dopo il turbolento botta e risposta con Lautaro, tornerà a Milano e incontrerà il presidente Marotta.

Ma come? È stata tutta un’allucinazione collettiva? «Non ci sono stati colloqui con le squadre turche. È vero che Hakan sin da bambino nutriva una passione per il Galatasaray ma da parte loro non c’è stata alcuna offerta. E anche con il Fenerbahce non ci siamo mai seduti al tavolo». A quel punto il naso del procuratore si è allungato: la verità è che oltre a un fiume di chiacchiere, nessuno dei due club di Istanbul ha le risorse sufficienti per presentare un’offerta all’Inter.