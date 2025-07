CorSera – Caso Donnarumma al Psg, addio vicino. Inter alla finestra ma…

"Le parti si vedranno dopo il 5 agosto, in data ancora da definire. Un incontro comunque già programmato, che fa seguito a quelli degli scorsi mesi. Con una differenza: si ha la sensazione che da questo appuntamento si capirà molto meglio la direzione che verrà presa. Se trattare per rimanere, o se valutare la separazione.

Proposte ce ne sono (mesi fa ci aveva pensato anche l’Inter, ma è il Manchester City il club più caldo) ma la priorità è tutta per capire se ci saranno i margini per un’intesa. Ed è questo il punto: se non ci fossero le condizioni, allora si valuterà subito il futuro. Che a sorpresa potrebbe portare a un addio non tanto nell’estate del 2026, a parametro zero, quanto piuttosto già questa estate. Un agosto, insomma, che si preannuncia davvero molto caldo per il portiere della Nazionale, potenzialmente destinato a diventare un oggetto di calciomercato molto conteso.