Mentre l’Inter ha lasciato il campus della UCLA per proseguire la tournée americana direzione Seattle, Hakan Calhanoglu è alle prese con il recupero dall'infortunio. Come sottolinea il Corriere della Sera, il rientro, inizialmente previsto per domani, slitta alla terza gara del girone del Mondiale per club, contro il River Plate, in programma il 26 giugno.