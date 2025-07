"Se l’Inter dovesse arrivare a Lookman potrebbe colmare il gap e candidarsi al ruolo di prima sfidante dei campioni. L’anno scorso era favorita e ha perso. Una stagione strana, in cui poteva vincere tutto e invece non ha vinto niente, perdendo progressivamente gioco, energia, fiducia e competitività. Per Chivu, che ha una manciata di partite in serie A anche se buone idee e una profonda conoscenza del pianeta nerazzurro, il compito è difficile. Con Lookman lo sarebbe molto meno. Il nazionale nigeriano con Thuram e Lautaro formerebbe un tridente formidabile, il migliore della serie A. Alle spalle gioventù e talento: Bonny e soprattutto Pio Esposito. Chivu deve rimotivare i vecchi eroi a cominciare da Calhanoglu e trovare nuovi equilibri e la voglia di vincere".