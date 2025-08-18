Nicola Zalewski lascia l’Inter e si trasferisce all’ Atalanta . Dopo settimane di attesa per Lookman, l'esterno compie un vero e proprio viaggio in senso contrario, siglando un affare lampo che al momento non sblocca il tormentone estivo legato al nigeriano, "ma che ristabilisce un dialogo tra le due società dopo il gelo degli ultimi giorni", sottolinea il Corriere della Sera.

"L’esterno ex Roma viene acquistato dall’Atalanta per 17. I Percassi colmano il vuoto sulla fascia dopo la partenza di Ruggeri e l’infortunio di Bakke. L’Inter aumenta il gruzzoletto per manovrare in entrata. I nerazzurri non hanno abbandonato Lookman, cercano un centrocampista (piace Frendrup del Genoa) e valutano movimenti anche in difesa, con Pavard cercato in Arabia (dal Neom) e Solet dell’Udinese possibile innesto".