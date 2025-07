"Negli ultimi giorni si erano ipotizzate dosi diverse per arrivare a 45 milioni, ma alla fine la squadra di Chivu propone 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus. Cambiano gli addendi, ma il risultato è lo stesso. E quindi, anche la risposta dell’Atalanta, che resta un no.

Anche perché si avvicina la data dal recupero dallo stiramento al polpaccio (per domani ci si aspetta che il giocatore sia pronto) e quella del test a Lipsia, sabato alle 15. Come lo scorso agosto, se non si sbloccherà prima l’affare, si fa strada l’ipotesi che Lookman chieda di non essere convocato.