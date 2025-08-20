Lunedì scatterà ufficialmente il campionato dell’Inter, ma la squadra si presenta all’appuntamento con più di un tassello mancante

Lunedì a San Siro contro il Torino scatterà ufficialmente il campionato dell’Inter, ma la squadra nerazzurra si presenta all’appuntamento inaugurale con più di un tassello mancante. La lunga e travagliata trattativa per Ademola Lookman, ha costretto Marotta e Ausilio a ridisegnare i piani.

"Preso atto della mancanza di volontà della Dea di fissare un prezzo per l’attaccante, a Ferragosto il cambio di programma nella sede nerazzurra. Vale a dire lo spostamento del tesoretto a disposizione per l’ultimo botto sul centrocampista Manu Koné della Roma: stretta di mano finale sulla base di 40 milioni di euro, più bonus. Il giorno dopo, in seguito alla sollevazione popolare nella Capitale, i Friedkin hanno bloccato la partenza del giocatore. Tutto finito? Quasi. Intanto il primo a nutrire dubbi sulla permanenza di Koné a Roma è lo stesso Gasperini", sottolinea il Corriere della Sera.

"L’Inter per ora resta alla finestra anche se di giorno in giorno le speranze di accaparrarsi il franco-ivoriano vanno affievolendosi. Di certo la Roma, che ha firmato con la Uefa un settlement agreement per sanare le violazioni del fair play finanziario, ha l’obbligo entro il 30 giugno del 2026 di rispettare paletti finanziari. Avviso ai naviganti: il centrocampista non sarà Rabiot, messo in vendita dal Marsiglia dopo la lite con Rowe, e neanche Ederson dell’Atalanta. Occhio a Frendrup del Genoa (tra i 20 e i 25 milioni) e a un nome nuovo: Djaoui Cissé, 21 anni del Rennes, profilo a basso costo rispetto agli altri".

"I manager, scottati dalle precedenti trattative sotto i riflettori, lavorano sotto traccia. Hanno a disposizione fra gli introiti da cessioni e il gruzzolo risparmiato dall’offensiva per Lookman circa 90 milioni. Un bottino che servirà ad accaparrarsi un difensore (il preferito è Solet dell’Udinese, tra i possibili nomi anche Axel Disasi e Trevoh Chalobah, esuberi del Chelsea) e un attaccante che completi il reparto offensivo. Curiosità: dopo Simone Inzaghi anche Piero Ausilio è stato contattato per trasferirsi all’Al Hilal. Ha il contratto con i nerazzurri fino al 2027 e per ora i petrodollari possono aspettare".

