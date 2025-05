"Eppure le voci di un’offerta in doppia cifra, 20 milioni, proveniente dall’Arabia, precisamente dall’Al Hilal, per il Demone non rendono lo scenario futuro così ovvio come sembrerebbe. Ogni valutazione nella sede di viale della Liberazione verrà fatta ad annata conclusa soppesando crescita della squadra, vittorie e sconfitte. Rinnovo o addio, non ci sono altre strade. Se Simone lascerà l’Inter, Max Allegri è da tempo il preferito del presidente Marotta, con cui alla Juve ha conquistato due volte la finale di Champions".