"A metà settimana a Bergamo si attendono un rilancio importante da parte dell’Inter per Lookman. Il club della famiglia Percassi è entrato nell’ordine di idee di privarsi dell’esterno nigeriano, ma a due condizioni. La squadra acquirente, cioè l’Inter, dovrà alzare la proposta da 40 milioni a 45 almeno come base fissa più 5 di bonus".

"In seconda istanza, l’affare non deve protrarsi all’infinito come lo scorso anno accadde con Koopmeiners a colpi di certificati. Ps: l’interesse del Napoli per Lookman è relativo a qualche settimana fa, ma nelle ultime ore nessuno si è fatto vivo né con l’Atalanta né con il giocatore".