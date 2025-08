L'attaccante nigeriano non ha assolutamente preso bene il no dell'Atalanta della giornata di ieri all'ultima offerta dell'Inter da 42 milioni più 3 di bonus

Ademola Lookman non ci sta: l'attaccante nigeriano non ha assolutamente preso bene il no dell'Atalanta della giornata di ieri all'ultima offerta dell'Inter da 42 milioni più 3 di bonus. Scrive in merito il Corriere della Sera: "Un rifiuto, l’ennesimo, che ha dunque fatto andare su tutte le furie l’attaccante. Il nigeriano ha cancellato dai propri profili social le foto che lo ritraevano con la maglia della Dea e nei prossimi giorni potrebbe inasprire ulteriormente toni e modalità dello scontro.