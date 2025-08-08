L'Inter mette a segno un'altra cessione: definita infatti la partenza di Sebastiano Esposito in direzione Cagliari dopo il contro sorpasso dei sardi ai danni del Parma. I dettagli dal Corriere dello Sport: "Sebastiano Esposito va dove in realtà aveva deciso di andare, in Sardegna: convinto evidentemente da progetto e prospettive. E in questa storia di mercato di inizio agosto il ruolo determinante l’ha giocato proprio la volontà del calciatore dell’Inter.

Ma ieri c’è stata la svolta definitiva: i sardi hanno aggiustato l’offerta senza contravvenire alle loro esigenze di bilancio ma assottigliando la distanza tra i 3 milioni offerti e i 4 milioni chiesti dall’Inter. Un altro ruolo lo ha giocato la percentuale sulla rivendita di cui si è continuato a discutere ieri (tra il 30 e il 40%) e si proseguirà fino alla definizione dell’operazione. Ma su tutti la volontà di Sebastiano Esposito ha spostato l’equilibrio in modo determinante: firmerà cinque anni di contratto, anche gli ultimi dettagli sulla formula verranno chiariti in queste ore".