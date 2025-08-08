L'Inter mette a segno un'altra cessione: definita infatti la partenza di Sebastiano Esposito in direzione Cagliari dopo il contro sorpasso dei sardi ai danni del Parma. I dettagli dal Corriere dello Sport: "Sebastiano Esposito va dove in realtà aveva deciso di andare, in Sardegna: convinto evidentemente da progetto e prospettive. E in questa storia di mercato di inizio agosto il ruolo determinante l’ha giocato proprio la volontà del calciatore dell’Inter.
Corsport: "Inter, chiusa la cessione di Esposito: le cifre e dove andrà tra Parma e Cagliari"
Non c’è uno sconfitto, non c’è un sorpasso anche se l’esito finale, dopo l’inserimento del Parma nella trattativa, lo dovrebbe far pensare. In realtà il club emiliano si defila una volta preso atto che il ragazzo aveva fatto una scelta rispetto alla quale faticava a derogare. Ed evidentemente tanto il presidente Tommaso Giulini quanto il direttore Guido Angelozzi, non hanno smesso di credere alla possibilità di ricambiare il corso di un destino che ad un certo momento sembrava scritto (Parma, appunto).
Ma ieri c’è stata la svolta definitiva: i sardi hanno aggiustato l’offerta senza contravvenire alle loro esigenze di bilancio ma assottigliando la distanza tra i 3 milioni offerti e i 4 milioni chiesti dall’Inter. Un altro ruolo lo ha giocato la percentuale sulla rivendita di cui si è continuato a discutere ieri (tra il 30 e il 40%) e si proseguirà fino alla definizione dell’operazione. Ma su tutti la volontà di Sebastiano Esposito ha spostato l’equilibrio in modo determinante: firmerà cinque anni di contratto, anche gli ultimi dettagli sulla formula verranno chiariti in queste ore".
