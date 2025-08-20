L'Inter ha un budget pesante da investire sul mercato ma sta facendo fatica a farlo fruttare. E intanto il tempo stringe

L'Inter ha un budget pesante da investire sul mercato ma sta facendo fatica a farlo fruttare. E intanto il tempo stringe e di trattative avanzate nemmeno l'ombra. Il Corriere dello Sport racconta così la situazione in casa nerazzurra:

"Poco meno di due settimane alla conclusione del mercato, 80 milioni - che potrebbero diventare 90 con la cessione di Asllani a Bologna - a disposizione e ancora tre colpi da mettere a segno. Si annuncia un fine agosto scoppiettante in casa nerazzurra. Il tempo comincia a stringere, però: occorre scegliere gli obiettivi e partire all’assalto.

Intanto, sono chiare le (nuove) priorità: si parte con il centrocampista – di forza, fisico e corsa, ma non solo di rottura -, si prosegue con il difensore – non un tappabuchi ma un elemento che possa far parte del reparto anche negli anni a venire – e si conclude (se ci sarà l’occasione giusta) con un’aggiunta per il reparto offensivo, che dia qualità e dribbling, partendo da una posizione più laterale.

I confronti interni sono quotidiani. Anche ieri, approfittando della ripresa degli allenamenti, Chivu, Marotta e Ausilio – corteggiato dall’Al Hilal, ma la sua priorità resta l’Inter, forte anche di un contratto fino al 2027 - si sono ritrovati alla Pinetina ed è stato fatto il punto della situazione. Non mancano i tavoli aperti, ma si procede con cautela e circospezione. Anche perché sono ancora fresche le “scottature” targate Lookman e Koné"