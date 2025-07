A tener banco in casa Inter è la questione legata ad Hakan Calhanoglu , ma il club nerazzurro è concentrato anche su altre piste, soprattutto in difesa. Ecco il punto dal Corriere dello Sport: "Ovviamente per il reparto difensivo l’opzione numero uno rimane quella legata a Giovanni Leoni, diciottenne del Parma che nonostante la sua giovane età ha già dimostrato di poter farsi valere ad alti livelli.

Non a caso gli emiliani lo valutano attorno ai 40 milioni, una cifra che l’Inter può spendere soltanto accumulando un tesoretto con le cessioni. In questo senso in pole c’è il tedesco Bisseck, che ha una clausola da addirittura 120 milioni, ma potrebbe partire anche con un’offerta vicina ai 35 e il mercato di destinazione più indiziato in questo senso conduce direttamente alla Premier League".