GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Intervistato da L'Interista, Pantaleo Corvino ha raccontato alcuni aneddoti di mercato come quando Luca Toni fu a un passo dall'Inter. "Il caso più eclatante con l'Inter è che mi ricordo quando all'aeroporto di Verona, il passaggio con moduli già fatti tra Inter e Fiorentina per la cessione i Toni. Mancava solo la firma della Fiorentina, con Lele Oriali avevamo già la firma da parte dell'Inter per 25 milioni di euro, poi scoppiò Calciopoli e la famiglia Della Valle decise di non apporre la firma. Questa l'operazione più importante che io ricordi con l'Inter che non è andata a buon fine".

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Il dirigente torna poi sull'attualità commentando la sconfitta dei nerazzurri contro il Club Brugge: "C'è da meravigliarsi del paso falso dell'Inter, ma può succedere di attraversare una serata non al meglio, la vedo come un percorso normale".

Le difficoltà del calcio italiano: "Oggi c'è una richiesta maggiore rispetto a quella del passato per i giovani bravi e un'offerta minore. Questo non vuole dire non ci sono quelli bravi, la verità è che non ci sono tanti giovani bravi come in passato. I club che cercano giovani bravi sono molto di più rispetto al passato. C'è più richiesta e meno offerta".

Thiago Gabriel è mai stato vicino all'Inter? "No, devo essere sincero, ho avuto solo offerte da club della Premier".

(L'Interista)