"L’Inter sta sbagliando tutto. Gli errori evidenti sono anche altri. Come farsi fregare il proprio allenatore, Simone Inzaghi, dai sauditi senza incassare un euro e farsi trovare impreparati. Si sono fatti riprendere mentre partivano e tornavano da Londra per convincere Fabregas, allenatore del Como, e sono tornati con un due di picche e con Chivu in panchina che poteva essere adatto all’Under 23 ma Vecchi sicuramente ha più esperienza in categoria. Poi c’è stato il mercato. Qualche colpo chiuso tra Parma e Marsiglia fino ai titoloni che hanno messo alle corde l’Inter. Lookman e Kone".