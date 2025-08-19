Arrivano anche delle critiche alle mosse dell'Inter sul mercato estivo. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha scritto così:
calciomercato
Criscitiello: “L’Inter sul mercato sta sbagliando tutto. Si è fatta fregare da Inzaghi, ora…”
"L’Inter sta sbagliando tutto. Gli errori evidenti sono anche altri. Come farsi fregare il proprio allenatore, Simone Inzaghi, dai sauditi senza incassare un euro e farsi trovare impreparati. Si sono fatti riprendere mentre partivano e tornavano da Londra per convincere Fabregas, allenatore del Como, e sono tornati con un due di picche e con Chivu in panchina che poteva essere adatto all’Under 23 ma Vecchi sicuramente ha più esperienza in categoria. Poi c’è stato il mercato. Qualche colpo chiuso tra Parma e Marsiglia fino ai titoloni che hanno messo alle corde l’Inter. Lookman e Kone".
"Se per il secondo c’è la giustificazione che la Roma ha cambiato idea per la trattativa con l’Atalanta l’Inter ha sbagliato tutto dall’inizio. E comunque finirà avrà perso: tempo, immagine e forse soldi. Ora Marotta ha solo una strada: rilanciare e prendere Lookman a 50/55 milioni di euro. L’Inter ha commesso più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni ma vedrete che nelle ultime due settimane di calciomercato saprà piazzare i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte nelle gerarchie della serie A".
(Fonte: Sportitalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA