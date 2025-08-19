FC Inter 1908
Arrivano anche delle critiche alle mosse dell'Inter sul mercato estivo. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha scritto così
Marco Macca Redattore 

Arrivano anche delle critiche alle mosse dell'Inter sul mercato estivo. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha scritto così:

"L’Inter sta sbagliando tutto. Gli errori evidenti sono anche altri. Come farsi fregare il proprio allenatore, Simone Inzaghi, dai sauditi senza incassare un euro e farsi trovare impreparati. Si sono fatti riprendere mentre partivano e tornavano da Londra per convincere Fabregas, allenatore del Como, e sono tornati con un due di picche e con Chivu in panchina che poteva essere adatto all’Under 23 ma Vecchi sicuramente ha più esperienza in categoria. Poi c’è stato il mercato. Qualche colpo chiuso tra Parma e Marsiglia fino ai titoloni che hanno messo alle corde l’Inter. Lookman e Kone".

"Se per il secondo c’è la giustificazione che la Roma ha cambiato idea per la trattativa con l’Atalanta l’Inter ha sbagliato tutto dall’inizio. E comunque finirà avrà perso: tempo, immagine e forse soldi. Ora Marotta ha solo una strada: rilanciare e prendere Lookman a 50/55 milioni di euro. L’Inter ha commesso più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni ma vedrete che nelle ultime due settimane di calciomercato saprà piazzare i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte nelle gerarchie della serie A".

