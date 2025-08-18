FC Inter 1908
Criscitiello: “Arabia, Ausilio tentato. Se va via l’Inter ha già scelto un nome come sostituto”

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del futuro di Piero Ausilio, tentato dall'offerta arrivata dall'Arabia Saudita
Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del futuro di Piero Ausilio, tentato dall'offerta arrivata dall'Arabia Saudita:

"Prima di chiudere il mercato l’Inter farà i colpi che deve fare e questa lunga lista di errori sarà solo un ricordo. Però i fatti sono chiari e non possiamo ignorarli. Se a Marotta hanno dato il 2% della società, allora, ad Ausilio dovrebbero dare il 5% delle azioni. Tanti anni passati fedelmente dietro la scrivania a ricoprire tutti i ruoli. Da Branca a Sabatini fino a Marotta. Quello che doveva sparire alla fine era sempre lui, invece, Piero ha superato tutte le mareggiate e oggi riflette se accettare i soldi arabi oppure continuare ad avere il posto fisso all’Inter. Roba che Checco Zalone, in confronto, è un pivello".

"Se Ausilio se ne va, il sostituto è già in casa: Dario Baccin, dirigente bravo e preparato: dietro alla costruzione della rosa dell’Inter Under 23 c’è lui e fidatevi che l’Inter in Lega Pro sta facendo uno squadrone. Magra consolazione. Nel deserto di Monza ci sarà un’Inter che trionferà con tutti. I problemi, però, riguardano i piani alti".

