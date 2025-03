Michele Criscitiello, attraverso il focus proposto sul suo canale YouTube, ha parlato anche di Sandro Tonali e del suo possibile ritorno in Italia già la prossima estate. Per il direttore di Sportitalia sarebbe corsa a due nel caso in cui il centrocampista decidesse di cambiare aria e tornare in patria:

"Questa sarà l'estate di Tonali che si può riportare in Italia. La sua manager sportiva, nonché persona di fiducia, ha detto che è un patrimonio del calcio italiano e tornerà. E' un invito che i direttori sportivi in Italia non devono far cadere nel vuoto. Può andare o alla Juve o all'Inter, mentre al Milan non torna. Non ci sono tante società. I rapporti di Riso sono ottimi con entrambi i club".