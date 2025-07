Si legge sulla Gazzetta: "In Inghilterra non hanno mai smesso di pensare a Yann Bisseck, anzi. La fan base del “tedescone” dell’Inter si è allargata e il Crystal Palace si è piazzato in prima fila. Il club londinese, vincitore dell’ultima FA Cup, ha messo il centrale dell’Inter nel mirino ed è pronto a spingersi là dove nessuna delle altre squadre di Premier era arrivata fin qui, tra sondaggi e offerte: sfondare quota 30 milioni e provare a strappare un sì dai dirigenti nerazzurri"

Cosa risponderà l'Inter? La posizione del club nerazzurro è la seguente: "Yann non è ufficialmente un giocatore sul mercato, ma in caso di proposte in linea con la sua valutazione, il club non chiuderebbe le porte al dialogo. Tanto più se, come pare, dal Crystal Palace sono disposti a mettere sul piatto almeno 32 milioni di euro. Per l’Inter, che aveva pagato Bisseck appena 7 milioni nel 2023 dopo averlo scovato all’Aarhus, in Danimarca, c’è aria di grande plusvalenza".