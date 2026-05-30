L'Inter non ha dubbi, il primo rinforzo a centrocampo porta il nome di Curtis Jones

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 16:02)

L'Inter non ha dubbi, il primo rinforzo a centrocampo porta il nome di Curtis Jones. Il centrocampista ha un solo anno di contratto e non ha nessuna intenzione di rinnovare col Liverpool. Il giocatore ha già dato massima apertura al club nerazzurro e rimane in attesa che i due club trovino un'intesa per dare il via libera al suo arrivo a Milano.

"L’Inter ha scelto Curtis Jones come rinforzo per il centrocampo. Punta a definire la trattativa con il Liverpool e regalarlo a Cristian Chivu già nel giro di pochissime settimane. L’inglese con i Reds ha un solo anno di contratto e non è neanche sicuro di giocare con continuità nella prossima stagione. Da qui la scelta di trasferirsi in nerazzurro, preferendo la nostra Italia al Galatasaray. La chiave per arrivare con rapidità alla fumata bianca starebbe anche nella percentuale sull’eventuale futura rivendita, da cui dipende anche la disponibilità degli inglesi a trattare sul prezzo. Poi, Jones potrà essere finalmente un giocatore dell’Inter", si legge sul Corriere della Sera.

"Nelle giovanili il centrocampista ha imparato a fare tutto: dal mediano al terzino destro, passando pure come mezzala e regista. Una duttilità che piace tantissimo a Chivu. Nel 2020 Jones si presentò ai tifosi del Liverpool con un gol all’Everton in FA Cup: un destro a giro dal limite dell’area finito dritto all’angolino. Non poteva iniziare meglio la sua avventura in prima squadra".

"A Jurgen Klopp deve molto: Jones con il tedesco in panchina ha vinto una Premier (più un’altra con Arne Slot), due Coppe di Lega inglese, una FA Cup, una Community Shield, un Mondiale per club. Adesso è arrivato a 228 presenze (22 gol) in maglia Reds. La compagna di Jones è la modella influencer Saffie Khan, con la quale nell’ottobre 2024 ha avuto una bambina, Giselle. Sui social il centrocampista ha 2,1 milioni di follower e oltre al calcio ha un’altra passione: la moda. Altro motivo per il quale è attratto da Milano".

(Corriere della Sera)