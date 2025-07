L’Inter si è già assicurata il sì di Lookman, ma ora deve convincere l’Atalanta. La sfida è appena iniziata

Marco Astori Redattore 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 19:32)

"Ademola Lookman e l’Inter sono ormai promessi sposi". Così da Bergamo, in particolare TuttoAtalanta, in merito alla trattativa flash partita ieri per l'approdo del nigeriano da un nerazzurro e l'altro. Ecco le ultime secondo il portale orobico: "Un colpo di fulmine quello tra il nigeriano e il club nerazzurro, che nelle ultime ore avrebbe trovato un accordo di massima per portare l’attaccante classe ‘97 a Milano. Adesso, però, c’è da superare un ostacolo enorme: l’Atalanta non ha intenzione di fare sconti.

Da Bergamo non fanno un passo indietro: per privarsi di Lookman, reduce da due stagioni eccellenti, la dirigenza orobica pretende una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Marotta non intende spingersi oltre i 45 milioni (bonus compresi), e il braccio di ferro è appena iniziato. Nel frattempo, l’Inter non è sola in questa corsa. L’Atletico Madrid di Simeone resta alla finestra, pronto a inserirsi se le trattative tra Inter e Atalanta non dovessero decollare.

Uno scenario che aggiunge pressione sul club milanese. L’Inter si è già assicurata il sì di Lookman, ma ora deve convincere l’Atalanta. La sfida è appena iniziata, e per i nerazzurri sarà fondamentale agire in fretta per non restare con il cerino in mano. Marotta ha sempre un asso nella manica, e il colpo Lookman potrebbe essere davvero quello che farà la differenza", si legge.