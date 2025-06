"L'attaccante francese dovrebbe passare all'Inter". Lo scrive oggi La Gazzetta di Parma, che parla del futuro di Ange-Yoan Bonny, obiettivo molto caldo dei nerazzurri per rinforzare l'attacco. Il francese, riporta il quotidiano, arriverà dopo il Mondiale per Club: "Mancavano i margini e i tempi tecnici per chiudere subito un'operazione complessa e il termine ultimo, le 20 di ieri sera, della prima finestra estiva di calciomercato ha, in pratica, rimandato l'affare a luglio.