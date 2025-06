Ma c'è di più: la dirigenza ritiene che Giovanni non debba bruciare le tappe. Un altro anno a Parma sarebbe fondamentale nel suo processo di crescita. Ecco perché le possibilità che Leoni resti qui sono alte . Tra i protagonisti del brillante finale di campionato che ha visto il Parma conquistare l'obiettivo salvezza, il giocatore classe 2006 è finito inevitabilmente sul taccuino delle big del nostro campionato. Secondo chi si intende di questi aspetti, la sua valutazione oggi supera i 20 milioni di euro. Alla finestra c'è soprattutto l'Inter. Nei colloqui intavolati col Parma per Bonny, i dirigenti nerazzurri avrebbero sondato il terreno anche per Leoni .

Facile immaginare che questa richiesta di informazioni sia scaturita da una precisa indicazione di Cristian Chivu, con cui Leoni a Parma ha trovato una certa continuità di impiego. Leoni è un profilo che piace pure alla Juventus. Nelle ultime ore, poi, si sarebbe fatta avanti l'Atalanta che a Leoni offrirebbe la possibilità di misurarsi in Champions League in un ambiente notoriamente ideale per la crescita dei giovani. Per il Parma l'eventuale cessione di Leoni potrebbe fruttare già una bella plusvalenza. Si sa che le strade del calciomercato, tanto più in presenza di offerte importanti, sono infinite. Ma il club crociato ritiene il suo «gioiello» un punto fermo del suo progetto tecnico in costruzione e non sembra affatto intenzionato a rinunciarvi".