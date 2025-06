Maurizio Sarri è stato chiaro con la Lazio: a centrocampo vuole un nome che porti gol. Ed è per questo che, secondo Il Messaggero, abbia fatto con forza il nome di Davide Frattesi alla dirigenza: "Oltre a mettere l'accento su chi tagliare, il Comandante ha indicato i sacrifici che sarebbe disposto a fare per completare il suo organico e tra questi c'è Rovella. Il numero 6 è un nome caldo in uscita, tant'è che l'Inter lo ha messo nel mirino informandosi a più riprese. Ad oggi è Nicolò il prescelto per l'eventuale dopo Calhanoglu, ma la Lazio non farà sconti.